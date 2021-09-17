На Украине ввели санкции против «причастных к организации выборов в Госдуму» из Крыма и Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму, которое было организовано в Крыму, а также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

Большинство введенных сегодня СНБО санкций касаются лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, — сказал украинский чиновник. — На этих территориях никто не имеет права проводить выборы.

Он уточнил, что санкции касаются всех «членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей».