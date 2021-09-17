Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На Украине ввели санкции против «причастных к организации выборов в Госдуму» из Крыма и Донбасса

crimeapress_news

На Украине ввели санкции против «причастных к организации выборов в Госдуму» из Крыма и Донбасса
Фото: tribun.com.ua

На Украине ввели санкции против «причастных к организации выборов в Госдуму» из Крыма и Донбасса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:32 17.09.2021

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму, которое было организовано в Крыму, а также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

Большинство введенных сегодня СНБО санкций касаются лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, — сказал украинский чиновник. — На этих территориях никто не имеет права проводить выборы.

Он уточнил, что санкции касаются всех «членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей».

На Украине ввели санкции против «причастных к организации выборов в Госдуму» из Крыма и Донбасса

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.