На Украине вводят санкции против 13 российских авиакомпаний… за полеты в Крым и над Крымом

Самолеты-нарушители, по замыслу Киева, должен искать Интерпол.

Кабмин Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) в месячный срок рассмотреть предложения по применению трехлетних санкций к юрлицам, нарушающим порядок использования воздушного пространства «незалежной», осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над Крымом, который в Киеве считают своей, но «временно оккупированной» территорией.

Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины. Их предлагается, в частности, применить к АО «Вологодское авиационное предприятие»(Вологодская область), АО «Красавиа» (Красноярск), АО «Комиавиатранс» (Сыктывкар), АО «Авиакомпания Азимут» (Ростов-на-Дону), АО «Авиакомпания «Ираэро» (Иркутск), ООО «Авиасервис» (Татарстан), ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» (Татарстан), ООО «Аэролимузин» (Московская область), ФГБУ «Государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны РФ (Московская область), ООО «Авиакомпания «Победа» (Москва), ООО «Авиационные технологии инвестиции сервис» (Химки), ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (Москва), а также ООО «Авиакомпания «Симаргл» (Кабардино-Балкария).

Кабмин Украины также дополнительно применит санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), ранее уже внесенной Киевом в санкционные списки (блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за территорию Украины).

И это еще не все, сразу после решения Кабина украинская прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой о международном розыске самолетов, которые летали в Крым, «нарушая правила международных полетов». С 2014 года ведомство установило около 500 таких бортов и заочно «наложила аресты» на 190 лайнеров российских авиакомпаний.

По материалам РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс».