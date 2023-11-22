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На улицы городов не попало около трех тысяч разовых доз «синтетики». Подробности спецоперации полиции

На улицы городов Крыма не попало около трех тысяч разовых доз «синтетики». Подробности спецоперации полиции

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:59 22.11.2023

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полиции Крыма задержали 24-летнего жителя Симферополя по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, а именно осуществление незаконного сбыта наркотических средств путем создания тайников «закладок».

В ходе реализации оперативной информации, в одном из районов Симферополя фигурант задержан с поличным при закладке наркотиков. При личном досмотре молодого человека, а также в принадлежащем ему автомобиле обнаружены и изъяты свертки с кристаллообразным веществом. При проведении санкционированного обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты наркотические средства, оборот которых запрещен, а также упаковочные материалы. Часть вещества находилась в пакетах, часть — уже была расфасована. Всего, в результате проведенных мероприятий, сотрудниками полиции изъято более 280 граммов синтетических наркотиков «соли», — сообщили в МВД по РК.

Свою вину подозреваемый признал и пояснил, что запрещенные вещества он приобрел через Интернет для дальнейшего сбыта путем закладок на территории Симферополя и Симферопольского района. Благодаря принятым сотрудниками полиции мерам удалось избежать попадания в незаконный оборот около 3 тысяч разовых доз наркотического средства.

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Следственным подразделением отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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