На въезде в Севастополь снова появятся блокпосты. Будут проверять наличие сертификата о вакцинации

Блокпосты, которые будут проверять у въезжающих наличие сертификата о вакцинации или документов, подтверждающих, что человек не заражен коронавирусом, будут установлены на въезде в Севастополь в период нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября.

Понятно, что в нерабочие дни, и мы видим эту статистику, <…> к сожалению, есть люди, которые воспринимают эти дни как выходные и планируют отпуска и поездки, в том числе на Крымский полуостров и в город Севастополь. Понятно, что некоторые начинают отказываться от броней, но все равно некоторые люди договариваются и приезжают. В прошлом году мы эту технологию уже отрабатывали — на период нерабочих дней предлагаем установить пункты контроля на въезде в город, блокпосты, которые у нас были, — цитирует ТАСС губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Как пояснили в пресс-службе правительства города, кроме документов о вакцинации, основанием для въезда в город может быть справка об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании, но эти документы обязательно должны быть с оригиналом печати медицинской организации.