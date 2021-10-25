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На въезде Севастополь снова появятся блокпосты. Будут проверять наличие сертификата о вакцинации
иллюстрация: Pixabay (pexels.com)

На въезде в Севастополь снова появятся блокпосты. Будут проверять наличие сертификата о вакцинации

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:55 25.10.2021

Блокпосты, которые будут проверять у въезжающих наличие сертификата о вакцинации или документов, подтверждающих, что человек не заражен коронавирусом, будут установлены на въезде в Севастополь в период нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября.

Понятно, что в нерабочие дни, и мы видим эту статистику, <…> к сожалению, есть люди, которые воспринимают эти дни как выходные и планируют отпуска и поездки, в том числе на Крымский полуостров и в город Севастополь. Понятно, что некоторые начинают отказываться от броней, но все равно некоторые люди договариваются и приезжают. В прошлом году мы эту технологию уже отрабатывали — на период нерабочих дней предлагаем установить пункты контроля на въезде в город, блокпосты, которые у нас были, — цитирует ТАСС губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Как пояснили в пресс-службе правительства города, кроме документов о вакцинации, основанием для въезда в город может быть справка об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании, но эти документы обязательно должны быть с оригиналом печати медицинской организации.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, и в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.

На въезде в Севастополь снова появятся блокпосты. Будут проверять наличие сертификата о вакцинации

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