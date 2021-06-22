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На восстановление дорог, пострадавших от подтоплений в Крыму, понадобится свыше пяти миллиардов рублей
Фото: rk.gov.ru

На восстановление дорог, пострадавших от подтоплений в Крыму, понадобится свыше пяти миллиардов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 22.06.2021

Восстановление дорог, поврежденных из-за прошедших в Крыму рекордных ливней, потребует ориентировочно 5,5 млрд. рублей. Об этом сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Только в Ялте ремонт понадобится 117 улицам.

Уже сейчас мы можем говорить, что серьезно пострадало 117 улиц, которые будут требовать капитального ремонта и реконструкции, — отметила глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов уточнил, что предварительный ущерб дворовым территориям в Ялте и Керчи оценивается в 156 млн. рублей.

На сегодня ориентировочно по городу Ялте — 25 дворов, ущерб оцениваем ориентировочно — 76 млн. рублей. Город Керчь — 17 дворовых территорий, оценка ущерба ориентировочно на сегодня — 80 млн. рублей, — рассказал Храмов.

Он уточнил, что сметная документация на ремонт этих дворов будет подготовлена до пятницы.

На восстановление дорог, пострадавших от подтоплений в Крыму, понадобится свыше пяти миллиардов рублей

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