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На восточном побережье, в селе Морское завершена реконструкция канализационных очистных сооружений

На восточном побережье, в селе Морское завершена реконструкция канализационных очистных сооружений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 13:16 26.03.2024

В селе Морское (городской округ Судак) завершены работы по реконструкции канализационных очистных сооружений производительностью 1 500 кубометров в сутки.

Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым выдано заключение о соответствии законченного строительством объекта. На текущую дату осуществляются мероприятия по вводу в эксплуатацию. Объект реализован в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость реконструкции объекта согласно заключенному государственному контракту составляет 416 млн. рублей, — сообщили в республиканском минстрое.

На восточном побережье, в селе Морское завершена реконструкция канализационных очистных сооружений

Канализационные очистные сооружения предназначены для приема и очистки сточных вод, поступающих от села Морское,  с последующим сбросом очищенных сточных вод в реку Шелен.

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На восточном побережье, в селе Морское завершена реконструкция канализационных очистных сооружений

Проведение реконструкции канализационных очистных сооружений позволит:

  • обеспечить применение современных технологий очистки сточных вод;
  • приведение качественных показателей процесса очистки и обеззараживания к требуемым параметрам;
  • сведение к минимуму вредного воздействия процесса очистки и его отходов на окружающую среду;
  • санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в соответствии с нормативно-законодательной базой Российской Федерации;
  • исключение загрязнения побережья Чёрного моря в курортной местности.

На восточном побережье, в селе Морское завершена реконструкция канализационных очистных сооружений

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