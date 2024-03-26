На восточном побережье, в селе Морское завершена реконструкция канализационных очистных сооружений

В селе Морское (городской округ Судак) завершены работы по реконструкции канализационных очистных сооружений производительностью 1 500 кубометров в сутки.

Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым выдано заключение о соответствии законченного строительством объекта. На текущую дату осуществляются мероприятия по вводу в эксплуатацию. Объект реализован в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость реконструкции объекта согласно заключенному государственному контракту составляет 416 млн. рублей, — сообщили в республиканском минстрое.

Канализационные очистные сооружения предназначены для приема и очистки сточных вод, поступающих от села Морское, с последующим сбросом очищенных сточных вод в реку Шелен.

Проведение реконструкции канализационных очистных сооружений позволит:

обеспечить применение современных технологий очистки сточных вод;

приведение качественных показателей процесса очистки и обеззараживания к требуемым параметрам;

сведение к минимуму вредного воздействия процесса очистки и его отходов на окружающую среду;

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в соответствии с нормативно-законодательной базой Российской Федерации;

исключение загрязнения побережья Чёрного моря в курортной местности.