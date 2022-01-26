На востоке Крыма пиротехники МЧС обезвредили авиабомбы времен Великой Отечественной войны

25 января в Ленинском районе Крыма, на открытой территории пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы девять взрывоопасных предметов: фугасно-авиационная бомба (ФАБ-250)- 1 ед., зажигательная авиабомба (ЗАБ-50) – 1 ед., авиационная бомба (АО-10) – 7 единиц. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

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