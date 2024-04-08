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На выставке-форуме «Россия» на стенде Севастополя прошёл фиджитал-турнир
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На выставке-форуме «Россия» на стенде Севастополя прошёл фиджитал-турнир

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:10 08.04.2024

Со 2 по 7 апреля на стенде Севастополя на выставке-форуме «Россия» проходила отраслевая неделя спорта. Одним из тематических мероприятий стал турнир по фиджитал-спорту, в котором приняли участие представители 20 регионов нашей страны.

По окончании турнира были подведены итоги и определены регионы-победители. Наградил их специальный гость торжественной церемонии Руслан Пименов – российский футболист, чемпион РФ.

Рад, что меня пригласили на этот прекрасный стенд. Узнал много нового о Севастополе, о его достижениях. Очень тепло меня встретили, обязательно приеду в Севастополь. Желаю всем удачи, здоровья и процветания! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Руслана Пименова. 

Места распределились следующим образом:

1 место – Ямало-Ненецкий автономный округ;

2 место – Камчатский край;

3 место – Дальний Восток.

Чемпион России также обратился к спортсменам, участвовавшим в турнире, и к организаторам:

Ребята, вы для меня открытие в этом году. Фиджитал-спорт для меня всё ещё остаётся загадкой, но благодаря турниру я уже приоткрыл завесу этой тайны. Вы все молодцы! Отдельные слова благодарности организаторам за то, что провели такой турнир – это немаловажно. Хочу пожелать, чтобы подобных соревнований было больше, чтобы люди обращали больше внимания на такие мероприятия и действительно вкладывались в этот спорт.

Целую неделю ребята действительно боролись. Турнир удался, баталии были сильные, эмоции переполняют не только спортсменов, но и болельщиков. Также приняли решение повторить такой турнир еще раз примерно в июне. Готовьтесь, ребята, а другие регионы – подключайтесь! — поделился начальник отдела по развитию спорта высших достижений управления спорта Севастополя Никита Дмитриев.

Напомним, самая актуальная информация по работе стенда нашего Города-Героя и представленных активностях размещается по ссылке.

Узнайте больше:  За прошедшую неделю поступило более 1 700 онлайн-обращений от севастопольцев

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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