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На выставке «Россия» блогеры расскажут, как снимать видео о путешествиях
Фото: министерство экономического развития РК

На выставке «Россия» блогеры Крыма расскажут, как снимать видео о путешествиях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 13:51 07.12.2023

Десятидневка туризма стартует на стенде Республики Крым 9 декабря.

Крымский «Союз блогеров» в десятидневку крымского туризма на стенде Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве расскажет, как снимать яркие и интересные видео о путешествиях. Десятидневка туризма стартует на стенде Республики Крым 9 декабря.

Съемки тревел контента – это труд. Это время и огромное количество энергии, которая способна преодолевать большие расстояния. При этом нужно оставаться в кадре бодрым и интересным. В любом производстве есть свои технологии, которые на мастер-классе детально разберут крымские блогеры и расскажут, как снимаются проекты о путешествиях. Как часто посмотрев тревел-ролик блогера вы разочаровываетесь или удивляетесь? Автор показал локацию не так, что-то упустил или наоборот нагнал пафоса на совсем не примечательное место. Откроем тайну:  в большинстве случаев это сделано с умыслом, но может блогер сам не понял, почему использовал тот или иной прием. Вместе разберёмся, как же они работают, — рассказали в министерстве курортов и туризма РК.

На мастер-классах,  которые состоятся 9 и 10 декабря,  основатель «Союза блогеров Крыма» Алексей Александров покажет приемы,  которыми пользуются авторы, создавая для зрителя определённую иллюзию, «wow-эффект», а также разберет любой ролик и разложит его на «запчасти».

Узнайте больше:  Через две недели на выставке-форуме «Россия» стартует тематическая декада «Крым. Инвестиции»

Кроме того, в течении всех дней крымского туризма на стенде Республики Крым состоятся различные мастер-классы по крымской тематике, встречи, розыгрыши подарков. Ждем всех на крымском стенде в павильоне № 75.

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