На выставке в музее Античности и Византии — керамика из Южного пригорода Херсонеса

Вы увидите уникальные керамические изделия, которые в римское и эллинистическое время использовались в быту и в качестве погребального инвентаря. Среди них – урна с прахом после кремации, унгвентарии для масел и благовоний, краснолаковые кувшины, кубки с пожеланиями или владельческими надписями.
Посетить капсульную выставку «Находки южного пригорода. Глина» можно с 17 октября по 2 ноября с 10:00 до 19:00. Вход – по билетам на экскурсию по выставке «Вспомни, где всё началось» или «Вспомни, где всё началось. Плюс».
Не упустите шанс увидеть историю в деталях! Ждем вас на новой капсульной выставке в Херсонесе Таврическом, — отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
