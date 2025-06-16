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На Wildberries можно будет покупать квартиры - маркетплейс ведет переговоры с проектами недвижимости
источник фото: poylock19 / Shutterstock.com

На Wildberries можно будет покупать квартиры — маркетплейс ведет переговоры с проектами недвижимости

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:00 16.06.2025

На Wildberries начнут продавать объекты недвижимости. Об этом сообщила ТАСС глава объединённой компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в преддверии Петербургского международного экономического форума. Компания уже ведёт переговоры с двумя крупными проектами.

Маркетплейс намерен расширять категории товаров. В ближайшее время на Wildberries может появиться недвижимость, в частности, квартиры, рассказала основатель компании Татьяна Ким. Она добавила, что число категорий товаров регулярно увеличивается, появляются новые сервисы.

Ранее Wildberries в тестовом режиме запустил продажу плавучих домов. Пока предложение доступно только жителям Москвы и Подмосковья. Купить лодку-дом можно в один клик, но ждать доставки придётся несколько месяцев. Плавучие дома продают только по полной предоплате. Лодки-дома не являются полноценной недвижимостью, но их можно использовать для временного проживания, в качестве дачи.

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источник: ЦИАН

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