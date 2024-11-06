На Ялтинском международном форуме вручили государственные награды зарубежным друзьям Крыма

Орден Почета председателю Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК) Яну Чарногурскому вручил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Орденом дружбы наградили члена координационного совета МАДК Айка Бабуханяна и члена Клуба друзей Крыма в Болгарии Захари Захариева. Медаль Пушкина, в свою очередь, получили Стефано Вальдегамбери, Ваня Добрева, Патрик Поппель и Алина Липп.
Кроме того, директор ДСПО МИД России Игорь Капырин вручил нагрудные знаки МИД РФ «За содействие в укреплении мира» сербскому политику Александру Шешелю, греческому историку Агафангелосу Гюрдзидису и американскому режиссеру-документалисту Реджису Тремблею. Председатель Клуба друзей Крыма в Китае Гэ Джили, председатель «Русского культурно-просветительного общества» в Польше Анджей Романчук, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу и глава турецкой делегации Международного движения русофилов Васфи Сель получили награду Россотрудничества «За укрепление мира, дружбы и сотрудничества», которую им вручил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Самого Примакова наградили медалью «10 лет воссоединения Крыма с Россией», которую ему вручил заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Мурадов также вручил ведомственную награду постоянного представительства Республики Крым «За заслуги в развитии международного сотрудничества Республики Крым» председателю Совета директоров банка РНКБ (входит в группу ВТБ) Михаилу Якунину.
О форуме
Ялтинский международный форум — мероприятия Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов — проходит 6 и 7 ноября в Москве. ТАСС — генеральный информационный партнер Ялтинского международного форума.
источник: ТАСС
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