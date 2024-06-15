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На ялтинской набережной будет работать мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту

На ялтинской набережной будет работать мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:56 15.06.2024

Специальный мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту на ялтинской набережной будет работать 19 июня. Возле памятника Ленину.

Желающие поступить на военную службу по контракту смогут пройти собеседование, анкетирование и психологический отбор, а также подать заявление для поступления в соединения и воинские части.  Рекомендуется иметь при себе паспорт и военный билет для получения более точной информации, в зависимости от воинского звания и военно-учетной специальности, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты. 

Мобильный комплекс будет работать с 10:00 до 16:00.

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