На январских каникулах крымчане выбрали гаджеты и сериалы вместо спорта и прогулок

В приоритете у жителей Крыма в январские каникулы было общение, зависание в гаджетах и просмотр фильмов и сериалов, а на занятия спортом, прогулки и хобби времени не хватило. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Крыма.

43% жителей Крыма в той или иной мере работали в новогодние каникулы: 34% — выходили на полноценные смены, 9% — время от времени отвечали на звонки и письма. 57% — отдыхали.

Довольны ли жители Крыма тем, как они провели каникулы: на какие занятия они потратили больше времени, а на что времени не хватило? Судя по ответам, лучше всего в каникулы у жителей Крыма получалось общаться, сидеть в интернете и смотреть сериалы. 6 из 10 опрошенных (63%) провели с близкими достаточно времени для общения. Также 61% рассказали, что просидели в интернете столько, сколько хотели, и еще 19% — больше, чем следовало бы. Времени на просмотр сериалов и фильмов оказалось достаточно каждому второму (53%). Гуляли горожане меньше, чем хотели. Каждому четвёртому не хватило времени на занятия спортом, каждому третьему — на чтение. Практически каждый второй либо не нашел время на хобби, либо посчитал, что занимался этим меньше, чем следовало бы.

Мужчины чаще удовлетворены тем, сколько времени уделили гаджетам, прогулкам и спорту, а представительницы слабого пола — общению с близкими. Каждая пятая женщина просидела в интернете больше, чем хотела, у 4 из 10 не нашлось времени на прогулки, у 3 из 10 — на занятия спортом и чтение.

Горожане в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, утверждали, что время на гаджеты и на общение с родственниками тратили больше, чем хотели бы, зато фильмы и сериалы они смотрели столько, сколько хотели. Те, кому от 35 до 40 лет, во время новогодних каникул предпочли бы больше заниматься спортом. Жители Крыма старше 45 лет чаще тех, кто моложе, довольны временем, проведенным на свежем воздухе.

Жители Крыма с доходом до 50 тыс. руб. чаще отмечали, что занимались хобби и просмотром фильмов и сериалов столько, сколько хотели. Горожане с доходом от 50 до 100 тыс. руб. слишком увлеклись гаджетами в ущерб занятиям спортом. Те, кто зарабатывает более 100 тыс. руб., хотели бы больше прогулок и спорта.

Закономерно, что работавшие в каникулы жители Крыма чаще утверждали, что им было недостаточно времени практически на все, что было связано с отдыхом. Трудоустроенные жители Крыма, отдыхавшие в каникулы, чаще отмечали, что им хватило времени на активные и пассивные занятия. Безработные респонденты чаще трудоустроенных (как отдыхавших в каникулы, так и работавших) говорили, что им не хватило времени на прогулки и спорт.

Время проведения: 9—13 января 2025 года

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