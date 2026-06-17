На юге России спрос на новые китайские автомобили весной 2026 года вырос вдвое

Эксперты Авито Авто подвели итоги весеннего сезона 2026 года на рынке новых китайских автомобилей. По данным платформы, спрос на новые автомобили китайских брендов в Южном федеральном округе вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. В число самых популярных моделей вошли Hongqi HS3, EXEED RX и Hongqi H5. При этом некоторые автомобили стали доступнее: среди них — Hongqi HS3, EXEED VX и OMODA C5.

По данным Авито Авто, за прошедшую весну спрос на новые китайские автомобили в Южном федеральном округе вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их средняя стоимость составила 3,6 млн рублей.

Наибольший прирост спроса среди моделей продемонстрировал JAC T9 — спрос на него вырос почти втрое за год. Следом расположился Chery Tiggo 9, спрос на который увеличился вдвое. В число моделей с наиболее заметным ростом спроса также вошли Voyah Free (+30,8%), Geely Atlas (+27,7%) и HAVAL M6 (+27,4%).

Самым популярным автомобилем на рынке новых китайских авто в Южном федеральном округе весной 2026 года остается Hongqi HS3 со средней ценой 3,2 млн рублей. Также в топ-10 моделей вошли EXEED RX (5 млн руб.), Hongqi H5 (4 млн руб.), EXEED TXL (4 млн руб.), Hongqi HS5 (4,5 млн руб.), HAVAL Jolion (2,5 млн руб.), EXEED Exlantix ET (7 млн руб.), HAVAL M6 (2,2 млн руб.), OMODA C5 (2,6 млн руб.) и JAECOO J6 (2,5 млн руб.).

За весенний сезон средняя цена некоторых моделей заметно снизилась. В числе лидеров по динамике цен — Hongqi HS3 (-10,2%, до 3,2 млн руб.), EXEED VX (-9,9%, до 5,5 млн руб.), OMODA C5 (-7,5%, до 2,6 млн руб.), Chery Tiggo 9 (-6,5%, до 4,5 млн руб.), JAECOO J7 (-5,4%, до 3,2 млн руб.), EXEED TXL (-3,9%, до 4 млн руб.), Geely Atlas (-3,5%, до 3,7 млн руб.), Jetour Dashing (-3,1%, до 2,9 млн руб.), HAVAL Jolion (-0,9%, до 2,5 млн руб.) и HAVAL M6 (-0,8%, до 2,2 млн руб.).

В сегменте новых китайских автомобилей заметную роль играют бренды с широкой модельной линейкой и высокой долей предложений у дилеров. Например, весной 2026 года на HAVAL пришлось 27,6% предложения новых китайских авто на платформе. Примечательно, что темпы роста спроса на китайские автомобили опережают общий рост рынка. Такая динамика показывает, что пользователи все чаще воспринимают ведущие китайские бренды как понятную и привычную часть рынка новых автомобилей — с широким выбором моделей, комплектаций и ценовых сценариев, — комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито.

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