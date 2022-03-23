 На Южном берегу Крыма продолжаются работы по обновлению мест отдыха

На Южном берегу Крыма начаты строительно-монтажные работы – ведется капитальный ремонт общественных территорий. Благоустройство выполняется в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и благодаря софинансированию в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК.

В Ялте специалисты подрядной организации приступили к капитальному ремонту площади Советской, ставшей победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На данный момент на объекте ведутся демонтажные работы по снятию старой плитки и установке ограждения. По проекту на площади появятся малые архитектурные формы, поменяется чаша фонтана, будет установлен современный амфитеатр, места для отдыха, качели, арт-объекты с возможностью для подзарядки и wi-fi, а также «Аллея кино» со встроенными в мощение элементами, рассказывающими о фильмах, снятых в Ялте. Общий объем финансирования составляет около 417 млн. рублей, — рассказали в крымском правительстве.

Преобразится в текущем году и площадь «Восемь платанов», находящаяся в самом центре поселка Форос. Здесь уже демонтирована старая плитка, бордюры, ведутся работы по прокладке коммуникаций и подготовительные работы по укладке тротуарной плитки. Согласно заключенному контракту на данной территории появится амфитеатр для летних поселковых мероприятий по проведению концертов, кинопоказов и танцевальных мастер-классов. Будут установлены современные скамейки, урны, опоры освещения и проведены озеленительно-ландшафтные работы. Стоимость всех выполняемых работ составит свыше 25 млн. рублей.

Благоустроенной общественной территорией на Южном берегу Крыма порадует в этом году и площадь Дружбы в Массандре. По итогу выполненных работ будет уложена новая тротуарная плитка, установлена новая система освещения, остановочный павильон, урны, скамейки, теневые навесы, парковка для велосипедов, модульный туалет, детские игровые комплексы и озеленение территории. Сумма предусмотренных средства на реализацию проекта составляет почти 30 млн. руб.

Напоминаем, что в Республике Крым с 15 апреля по 30 мая 2022 года будет проводиться рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году. Отдать свой голос за любую общественную территорию можно по следующей ссылке .

Жители, голосуя за те или иные проекты, формируют общественные пространства нового формата, которые не просто украшают города и поселения, а сформируют свой новый культурный и социальный уровень, открывают новые возможности для себя и помогают всем еще больше полюбить свой родной город и поселок.

Каждый гражданин страны старше 14 лет сможет принять участие в решении вопросов развития городской среды. Жители 8 муниципальных образований Республики Крым смогут на специально созданной платформе выбрать парк, набережную, либо другую общественную территорию, которая нуждается в реконструкции.

Ознакомиться с полным перечнем общественных территорий, где будут проходить работы по благоустройству на 2022 год, можно по ссылке .

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!