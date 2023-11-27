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На Южном берегу шторм разбил набережные Мисхора, Алупки, Фороса и Гаспры

На Южном берегу Крыма шторм разбил набережные Мисхора, Алупки, Фороса и Гаспры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 14:03 27.11.2023

На Южном берегу Крыма высота волн достигала 5-6 метров. В Большой Ялте шторм разбил, как минимум, набережные четырех курортных поселков – Мисхора, Алупки, Фороса, Гаспры. Об этом рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

На Южном берегу Крыма шторм разбил набережные Мисхора, Алупки, Фороса и Гаспры

В Кореизе сильно повреждена набережная Русалка. Смыты перила, фонари, скамейки, намыто много гальки. Идут работы и по подключению к электроэнергии. Порядка 500 сотрудников коммунальных служб задействованы в уборке Ялты. Наводим порядок в районах, откуда поступают сигналы, — сообщила Павленко.

На Южном берегу Крыма шторм разбил набережные Мисхора, Алупки, Фороса и Гаспры

По линии ялтинской ЕДДС за прошедшие сутки поступило 309 сообщений и обращений.

Множество упавших деревьев, которые стали причиной отсутствия электроэнергии в ряде районов. В частности, на Большевистской, Тимирязева, Халтурина, Горького, Таврической,  Красноармейской, Кирова, а также в Симеизе, Алупке, Стройгородке, Горном, Гаспре. Временно нет отопления в 5 МКД в Тёплой балке (95 абонентов) — восстановление  газоснабжения котельной начнётся в светлое время суток. Также тепла нет на Мухина, 6. Повреждены кровли на Кирова и в  Гурзуфе. В Грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили, — перечислила глава администрации Ялты.

На Южном берегу Крыма шторм разбил набережные Мисхора, Алупки, Фороса и Гаспры

Уже устранены подтопления в подвальном помещении дома на Гурзуфском шоссе, дороги на Умельцев в Массандре, в работе Краснокаменка.

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На Южном берегу Крыма шторм разбил набережные Мисхора, Алупки, Фороса и Гаспры

Также идут работы в Гурзуфе (Артековская, Подвойская, Ленинградская), где около 200 абонентов отключены от газобснажения (сработала автоматика безопасности). Службы приступили к пуску газа. В работе и другие адреса, где есть точечные отключения от тепла.

На Южном берегу Крыма шторм разбил набережные Мисхора, Алупки, Фороса и Гаспры

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.

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