На южном побережье Крыма прошли пожарно-тактические учения. «Горел» дворец Карасан

На южном побережье Крыма, на территории одного из гостиничных комплексов в Партените прошли пожарно-тактические учения. Их цель — проверка боеготовности подразделений МЧС России к тушению пожаров на объектах санаторно-курортной инфраструктуры, а также отработка алгоритма взаимодействия оперативного штаба пожаротушения с администрацией объекта.

По тактическому замыслу, возгорание произошло на первом этаже лечебно-оздоровительного комплекса, расположенного во дворце Карасан. Причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. На момент прибытия первых подразделений МЧС России площадь пожара превысила сто квадратных метров. Помещения были сильно задымлены. Два человека на втором этаже оказались отрезаны от путей эвакуации. Во время проведения разведки звеном ГДЗС были обнаружены условно пострадавшие. Их эвакуировали по трехколенной лестнице через окно и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

На ликвидацию условного возгорания и спасение пострадавших потребовалось всего полтора часа. Участники учений успешно выполнили все вводные и уложились в срок. От МЧС России в них были задействованы 31 человек личного состава и 9 единиц техники.

Интересно, что объект тренировки спасателей находится на территории старинного парка Утес-Карасан, который является памятником садово-парковой культуры ХIХ века, где произрастает более 220 видов экзотических растений из разных стран мира. Пожарная безопасность таких объектов – одна из приоритетных задач МЧС России.