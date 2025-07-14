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На замену устаревшего лифтового оборудования в многоквартирных домах Крыма выделено порядка 785 млн рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

На замену устаревшего лифтового оборудования в многоквартирных домах Крыма выделено порядка 785 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 14.07.2025

В Республике Крым начинаются работы по замене в многоквартирных домах 239 единиц лифтового оборудования с выработанным сроком эксплуатации. Об этом Глава Республики Крым сообщил в своем Telegram-канале. Как уточнил Сергей Аксёнов, на данные цели из федерального и республиканского бюджетов выделено порядка 785 млн рублей.

Срок службы новых лифтов составит не менее 25 лет, гарантия – 5 лет. На сегодняшний день на 51 объекте идет демонтаж старого оборудования, завозится новое. Оно полностью соответствует современным техническим требованиям, – подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также акцентировал важность того, что все комплектующие, необходимые для замены лифтов, производятся в России, что гарантирует бесперебойные поставки запчастей и своевременное обслуживание. Подъемники будут оснащены энергосберегающими элементами и системами, светодиодным освещением, а кабины выполнены с применением антивандального покрытия.

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Работы пройдут в 131 многоквартирном доме и должны быть полностью завершены к декабрю 2025 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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