На замену устаревшего лифтового оборудования в многоквартирных домах Крыма выделено порядка 785 млн рублей

Срок службы новых лифтов составит не менее 25 лет, гарантия – 5 лет. На сегодняшний день на 51 объекте идет демонтаж старого оборудования, завозится новое. Оно полностью соответствует современным техническим требованиям, – подчеркнул Глава Крыма.
Сергей Аксёнов также акцентировал важность того, что все комплектующие, необходимые для замены лифтов, производятся в России, что гарантирует бесперебойные поставки запчастей и своевременное обслуживание. Подъемники будут оснащены энергосберегающими элементами и системами, светодиодным освещением, а кабины выполнены с применением антивандального покрытия.
Работы пройдут в 131 многоквартирном доме и должны быть полностью завершены к декабрю 2025 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: ЖКХ Крыма