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На западе из-за разлива воды перекрыта дорога «Межводное – Зайцево»
Фото: минтранс Крыма

На западе Крыма из-за разлива воды перекрыта дорога «Межводное – Зайцево»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 12:43 29.03.2024

«Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщает об ограничении движения автомобильного транспорта на участке «Межводное – Зайцево» Черноморского района Крыма. Причина — перелив воды между озерами Ярылгач и Джарылгач через автомобильную дорогу. Данную информацию дорожники просят при планировании маршрутов движения. Транспорт направляется в объезд (на схеме).

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На западе Крыма из-за разлива воды перекрыта дорога «Межводное – Зайцево»

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