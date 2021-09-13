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На западном побережье Крыма обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Фото: ГУ МЧС России по РК

На западном побережье Крыма обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:34 13.09.2021

13 сентября в акватории Черного моря, на западном побережье Крыма была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны. По информации ГУ МЧС России по РК, пиротехники работали в Сакском районе, между селами Штормовое и Поповка. Бомбу обнаружили на глубине 1.5 метра в 10 метрах от берега.

Сотрудниками МЧС России была обнаружена, идентифицирована и обезврежена фугасная авиационная бомба (ФАБ-50) – 1 ед. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

На западном побережье Крыма обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

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