На западном побережье Крыма отдыхающего едва не унесло в открытое море на надувном матрасе

В воскресенье днем (в 11:45) сотрудники «КРЫМ-СПАС», патрулировавшие прибрежную полосу в районе поселка Заозерное (западное побережье Крыма), заметили в бинокль надувной матрас с отдыхающим. Матрас сильным ветром уносило в открытое море, он был уже в 150 метрах от берега.

Спасатели на моторном судне «Буревестник-530» подплыли к отдыхающему и выяснили, что ему необходима помощь, так как сам он уже был не состоянии добраться к берегу. Пострадавшего доставили с матрасом на берег, где провели разъяснительную беседу о правилах поведения на воде, — рассказали в «КРЫМ-СПАС».

Крымские спасатели призывают жителей и гостей Крыма строго соблюдать правила безопасного поведения на воде:

выбирайте для купания безопасные или специально оборудованные места;

не купайтесь в нетрезвом состоянии;

не ныряйте в незнакомых местах;

не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа;

не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей.

Помните, игнорирование правил безопасности на воде может привести к трагическим последствиям.