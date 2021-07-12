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«Верево Сити»
На западном побережье Крыма отдыхающего едва не унесло в открытое море на надувном матрасе

На западном побережье Крыма отдыхающего едва не унесло в открытое море на надувном матрасе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:34 12.07.2021

В воскресенье днем (в 11:45) сотрудники «КРЫМ-СПАС», патрулировавшие прибрежную полосу в районе поселка Заозерное (западное побережье Крыма), заметили в бинокль надувной матрас с отдыхающим. Матрас сильным ветром уносило в открытое море, он был уже в 150 метрах от берега.

Спасатели на моторном судне «Буревестник-530» подплыли к отдыхающему и выяснили, что ему необходима помощь, так как сам он уже был не состоянии добраться к берегу. Пострадавшего доставили с матрасом на берег, где провели разъяснительную беседу о правилах поведения на воде, — рассказали в «КРЫМ-СПАС».

Крымские спасатели призывают жителей и гостей Крыма строго соблюдать правила безопасного поведения на воде:

  • выбирайте для купания безопасные или специально оборудованные места;
  • не купайтесь в нетрезвом состоянии;
  • не ныряйте в незнакомых местах;
  • не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа;
  • не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей.

Помните, игнорирование правил безопасности на воде может привести к трагическим последствиям.

На западном побережье Крыма отдыхающего едва не унесло в открытое море на надувном матрасе

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