На Запорожье запустили государственный межрегиональный маршрут Мелитополь — Джанкой. Первый

По поручению губернатора нашей области стартует первый межрегиональный маршрут общественного транспорта, государственного областного транспорта, который будет курсировать между городом Мелитополем и городом Джанкоем. Транспортная доступность в Крым — это очень важно. <…> Большая работа проведена и Росавтотрансом, и Министерством транспорта, и правительством области в целом, — сказал на открытии маршрута вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий.

Современный автобус, оснащенный системой кондиционирования, тахографом, видеонаблюдением будет отправляться с автостанции Мелитополя ежедневно в 07:00 (время совпадает с московским). Время в пути занимает 2,5 часа. На пункте пропуска «Джанкой» между Херсонской областью и Республикой Крым пассажиры, как и все остальные жители, пересекающие административную границу регионов, будут проходить паспортный контроль. Стоимость билета составляет 1,5 тыс. рублей, для детей — скидка 50%, уточнил заместитель директора ГУП «Автотранс Запорожской области» Александр Красоткин.

Преимущество маршрута в том, что перевозчик имеет государственную лицензию на организацию пассажирских перевозок. В стоимость билета вкладывается и страховка на проезд, в случае нештатной ситуации стоимость билета возвращается. У перевозчика есть и карта маршрута, и все необходимые документы. Весь список пассажиров передается, их паспортные данные, телефоны. И в случае какой-то ситуации уже сотрудники наших госорганов реагируют уже сразу на границе. И мы тем самым делаем более безопасными перевозки. Частные перевозчики, к сожалению, пока этим не могут похвастаться, — добавил Красоткин.

По его словам, в ближайшее время официальные государственные маршруты откроются в Ростов-на-Дону, Мариуполь и Донецк ДНР, Краснодар и Москву.