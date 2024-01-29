На заседании севастопольского архитектурно-художественного совета рассмотрели шесть проектов

В Севастополе состоялось заседание архитектурно-художественного совета. Рассмотрено шесть проектов, четыре из них члены совета поддержали, два отправили на доработку.

Один из одобренных проектов – типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов, допустимых к размещению на территории Севастополя. Решения подготовлены проектным институтом «Геоплан» в рамках государственной программы.

Предложена модульная система конструкции нестационарного торгового объекта, а также набор навесных элементов, которые будут применяться во внешнем облике в зависимости от места расположения данных объектов. Так, в центральной части города предполагается исторический тип НТО – в светлых тонах и с колоннами, в Балаклаве – в белом и бежевом цветах тоже в классическом стиле, на остальной территории города объекты должны быть в стиле «структурный экспрессионизм», или «хай-тек».

Проект был вынесен на обсуждение архсовета уже во второй раз. Все замечания разработчики учли – они касались размещения кондиционеров, цветовой гаммы, строительных материалов. Основная цель проекта – создать единый стиль нестационарных торговых объектов, чтобы их можно было собирать как конструктор, а также объединять в галереи. Исключения могут составлять НТО, возможные к размещению на территории яхтенной марины.

Одобренный архсоветом проект ляжет в основу постановления Правительства. При этом для представителей бизнеса переход к новым правилам оформления торговых точек будет плавным.

Однозначно с учётом пожеланий предпринимателей будет переходный период. И с учётом тех предложений, которые высказали, рассмотрим варианты, связанные с нежёстким ограничением типологии НТО по территориям города, — пояснил и. о. заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов.

Члены архсовета также одобрили проект строительства зданий, в которых будет осуществляться деятельность по переработке продукции из вторсырья, по адресу Камышовое шоссе, 1А. Здания будут выполнены в бело-голубой гамме, между ними расположится парковка на 20 мест.

Разработчик – общество с ограниченной ответственностью «Строй Крым Развитие».

Проект ещё одного промышленного объекта эксперты не приняли – это мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей в районе Лабораторного шоссе. Разработчики предложили для обшивки здания профнастил серого цвета – это членам архсовета не понравилось. При доработке проекта необходимо разработать другое стилистическое решение фасадов – с учётом дизайн-кода города, изменить материалы – исключить использование профилированного листа, добавить объёмные элементы, предусмотреть места для информационных конструкций.

Хотелось бы, чтобы вы применили другие проектные решения, потому что действительно сейчас какое-то серое здание, абсолютно невыразительное. Плюс обычно в таких местах по обслуживанию автомобилей есть зона для ожидания, где можно заказать кофе, какие-то напитки, еду. Здесь этого, к сожалению, не предусмотрено, — подчеркивает Максим Жукалов.

Кроме того, разработчикам необходимо согласовать с департаментом транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры предполагаемое размещение подъездов к зданию.

На заседании также рассмотрели варианты бронзовой скульптуры, посвящённой балаклавскому художнику и преподавателю Анатолию Терентьеву. Её планируют установить, по инициативе жителей Балаклавы, в сквере на улице Новикова, который носит его имя. Членам архсовета представили два эскиза – бюст художника и композицию с мольбертом. Эксперты поддержали второй вариант. Его хотят дополнить подсветкой и QR-кодом, чтобы каждый мог больше узнать о севастопольском художнике и педагоге.

Поддержан также сюжет и цветовые решения граффити «Давай дружить». Его планируется нанести на фасад здания на территории троллейбусного депо на улице Льва Толстого, 51.

Инклюзивный фестиваль «Давай дружить» впервые прошёл в Севастополе в конце октября 2023 года. Его цель – социальная адаптация здоровых детей и детей с ограниченными возможностями через взаимодействие в одном творческом поле. Граффити призвано привлечь внимание к проблеме вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную деятельность с нормотипичными детьми.

Рисунок будет включать цветную надпись «Давай дружить», а также логотип фестиваля в цвете. Предварительное согласие предприятия «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова», департаментов транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, по имущественным и земельным отношениям, а также архитектуры и градостроительства получено.

На доработку отправили проект строительства детского сада – начальной школы в Балаклавском районе. Разработчики представили несколько вариантов яркого оформления фасада, но эксперты предложили пересмотреть цветовые решения и выбрать пастельные оттенки. Также необходимо объединить архитектурную концепцию в один ансамбль и отобразить в презентации главный вход в здание.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя