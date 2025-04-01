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На здании общежития реабилитационного центра в Евпатории обустраивают фасады
фото: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

На здании общежития реабилитационного центра в Евпатории обустраивают фасады

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 01.04.2025

На здании общежития, которое строится для медицинских работников Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) в Евпатории, начались фасадные работы. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Строительство семиэтажного общежития квартирного типа стартовало весной 2024 года. В настоящее время на объекте уже ведутся работы по устройству фасадов. Помимо этого, специалисты монтируют кровлю, выполняют работы по устройству внутренних перегородок, а также инженерных сетей, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что общая площадь общежития составляет более 9 тыс. кв. метров. Завершить его строительство планируется в 2025 году.

Проживать в новом здании будут более 220 сотрудников медучреждения. В 151 квартире создадут комфортные условия для размещения одного или двух человек. В будущем на территории здания также появятся спортивная и детские площадки, пешеходные дорожки и малые архитектурные формы.

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На сегодняшний день на строительной площадке реабилитационного центра в Крыму завершается реализация первого этапа строительства. Уже возведены два корпуса – Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек, также введен в эксплуатацию Административный корпус. Сейчас здания оснащают новым технологическим и медицинским оборудованием.

Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории возводится на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями.

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

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