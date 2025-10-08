Прямо сейчас:
На землях лесного фонда в Крыму снято ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта
фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

На землях лесного фонда в Крыму снято ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:53 08.10.2025

На территории земель лесного фонда в Республике Крым снято ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Инициатива связана с установившимися на территории Республики Крым  II, III классами пожарной опасности по условиям погоды и улучшением пожарной обстановки в лесах.

Обращаем внимание, что на территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим.

Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.

В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать в крымскую региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по тел. +7 978 000 01 92 или по единому номеру 112.

Сохраняйте бдительность и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!

источник: по информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК

