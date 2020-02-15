Наблюдательный совет продолжает контролировать ход реконструкции Большой Морской

В конце недели Наблюдательный совет по реконструкции улицы Большая Морская собрался на очередное заседание. В его работе приняли участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, главный архитектор Архитектурного бюро «Wowhaus» Олег Шапиро и общественники.

Перед заседанием врио губернатора с экспертами проверили как сейчас идет реконструкция центральной улицы.

Сегодня с Наблюдательным советом обсудили самые яркие события Большой Морской, прежде всего – это находки, обнаруженные во время раскопок. Как вы знаете, у нас заключен контракт с Херсонесом Таврическим на археологическое сопровождение. Очень символично, что в Год памяти и славы найдены останки бойцов Красной армии. Сегодня были найдены останки еще одного бойца с Орденом Красной Звезды. Специалисты сделали запрос и оперативно установили, что останки принадлежат старшине Чеховскому Николаю Гавриловичу. Николай Гаврилович командовал танковым экипажем, а Орден получил в 1943 году, за проявленное мужество в боях под Минводами. Он уничтожил 2 орудия противника и 15 автоматчиков, а после вывел подбитый танк из-под обстрела. Это будет вписано в современную историю реконструкции улицы. Сегодня поступило предложение увековечить эту находку. Работа идет плодотворно, сроки завершения не меняются, мы планируем завершить все 20 апреля. Чтобы после реконструкции все помыть, почистить, нарядить улицу и встретить День Победы на обновленной Большой Морской, – рассказал Михаил Развожаев.

В ходе заседания участники встречи высказали свои предложения по оптимизации проекта. Кроме того, обсуждали вопросы сохранения афишных тумб и установку 15 телефонных будок. Также поддержано предложение по украшению фасадов улицы виноградной лозой. Для высадки предусмотрено порядка 20 ниш.

Также члены Наблюдательного совета высказали ряд замечаний по созданию условий для маломобильных жителей. Выяснилось, что около кинотеатра «Победа» допущена ошибка – немного завышен уровень бордюров и лестниц. По словам архитектора Олега Шапиро, все эти недочеты будут исправлены. Консультации по реконструкции улицы Большая Морская будут продолжены.

Напомним, Наблюдательный совет создан по предложению врио Губернатора чтобы проконтролировать реконструкцию на всех этапах – начиная с обсуждения проекта и до завершения работ. В его состав вошло 40 человек: по 20 представителей экспертного сообщества и 20 общественников.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.