Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Фестивали в Крыму | Начал работу Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост»
Новости Республики
Начал работу Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост»
фото: пресс-служба Министерства культуры РК

Начал работу Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 13:29 07.10.2025

В Ялте состоялось открытие IX Международного кинофестиваля «Евразийский мост». На церемонии открытия выступил заместитель министра культуры Крыма Андрей Терещенко и зачитал приветственный адрес от Главы Крыма Сергея Аксёнова. Также от имени министра Татьяны Манежиной поблагодарил организаторов, участников и гостей за внимание к сфере культуры Крыма и развитие киноискусства, пожелал мира, добра, вдохновения, плодотворной работы и ярких впечатлений.

Приветствовали присутствующих начальник управления культуры администрации Ялты Лариса Гончарова и программный директор кинофестиваля Нина Кочеляева.

В рамках мероприятия состоялся показ фильма из Черногории «Оплот стойкости» Николы Вукчевича. В торжественном открытии приняли участие артисты Крымского киноконцертного объединения.

На протяжении фестиваля будут представлены игровая и документальная программы, в которые вошли киноработы из 14 стран.

Конкурс игрового кино состоит из 9 картин. Среди них две российские работы: кинофильм «Волки» Михаила Кулунакова и мелодрама «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, иранская лента «Глаза востока» Эбрахима Амини, индийская драма «Мифология реальности» Саджин Баабу, болгарская драма «Свадьба» Магдалены Ралчевой, корейская лента «Стальные любовники» (режиссер Чхве Джон-ку), китайская картина «Река Цяньтан» Вань Бо, драма «Это место» (режиссера Хайме Пасена).

В документальной секции представлены 7 фильмов. Среди них трагическая драма «Багджан» (режиссер Джайченг Сай Дохутия), иранский фильм «Потерянный сезон» Мехди Ганавати, картина «Невероятная золотодобывающая машина» Альфредо Пуральи де ла Пласа, китайская лента «Тетушка Ху и ее райский сад» (режиссер Пань Чжици), российские ленты — «Зимник» Юрия Дорохина, биография «Лексо» Олеси Фокиной, фильм «Наставник Царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса» Анны Чернаковой.

Оценивать фильмы будет профессиональное жюри в составе кинематографистов из России и зарубежных стран: известный российский киновед, историк кино Сергей Лаврентьев, кинорежиссер Кыргызстана Дастан Жапар, итальянский актер, режиссер, сценарист, продюсер Фабио Масса, сценарист, режиссер, продюсер и поэт Стивен Ли Мраович (Франция — Сербия), режиссер и сценарист из Калькутты Балака Гош, российский продюсер, сценарист, один из создателей фильма «Огненный лис» Анна Шпиленок.

Кроме того, состоятся специальные показы. Зрители увидят бразильскую ленту «Георгий Каппадокийский» Александра Машафера, а также турецкие фильмы «Мудрость кита» (режиссер Ондер Шенгюл) и «Столешница» (режиссеры Эркан Колчак Кёстендиль, Кадир Чермик).

В этом году в рамках фестиваля состоится масштабная ретроспектива, посвященная 165-летию со дня рождения Антона Чехова, ведь именно в Ялте он создал одни из своих самых сильных произведений. В программу вошли фильмы «Аптекарша» Станислава Говорухина (1964), «Ведьма» Александра Абрамова (1958), «Дама с собачкой» Иосифа Хейфица (1960), «Егерь» Николая Бурляева (1973), «Ивановъ» Вадима Дубровского (2010), «Медведь» Исидора Анненского (1938), «О любви» Сергея Соловьева (2003), «Палата №6» Карена Шахназарова и Александра Горновского (2009), «Степь» Сергея Бондарчука (1977).

Торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Евразийский мост» состоится 10 октября.

СПРАВКА.   Фестиваль «Евразийский мост» проходит в Ялте с 2016 года и направлен на популяризацию отечественного кинематографа в евразийском пространстве, расширение и укрепление международных культурных связей.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым.

Расписание кинопоказов будет доступно на сайте фестиваля https://yaltakinofest.ru/

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x