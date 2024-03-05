Началось голосование за лучший снимок фотоконкурса «Крым в моём сердце»

Выбрать понравившуюся работу можно до 16 марта.

На странице Турпортала Travel Crimea в социальной сети ВКонтакте началось голосование за лучшую работу Всероссийского фотоконкурса «Крым в моём сердце» в рамках специальной номинации «Народный выбор». Конкурс организован министерством курортов и туризма РК к 10-летию Крымской весны.

Из более чем тысячи присланных снимков конкурсный комитет выбрал десятку лучших, отражающих самые яркие моменты отдыха россиян на полуострове. Определить победителя в рамках спецноминации «Народный выбор» предлагают подписчикам Турпортала Travel Crimea. Сделать это можно здесь. Голосование продлится до 16 марта.

Счастливчик отправится в весеннюю экспедицию в Крым с проектом VK «Места»: посетит неочевидные туристические маршруты региона и познакомится с местными традициями. Проект был запущен в 2023 году и реализуется при поддержке Института развития интернета.

Напомним, что победителей фотоконкурса также наградят путёвками в ведущие отели полуострова. Лучшие профессиональные и любительские снимки в рамках номинаций «Я и Крым», «Из Крыма с любовью» выберет экспертное жюри. Причём на отдых и обратно домой бесплатно доставит поездами «Таврия» компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Кроме того, 20 лучших фоторабот покажут на выставке в Москве, которая пройдёт с 14 по 29 марта на Тверском бульваре перед штаб-квартирой ТАСС.

Увидеть самые красивые снимки можно будет и на Турпортале Travel Crimea, на портале правительства Крыма. Все актуальные новости о фотоконкурсе — здесь.