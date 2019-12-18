Начался «сезон новогодних корпоративов». Крымские налоговики идут по ресторанам. Работать

Специалисты крымского управления Федеральной налоговой службы в ближайший месяц усилят контроль заведений общественного питания, где будут проводиться новогодние корпоративы. Об этом рассказал руководитель ведомства Роман Наздрачев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Начиная с 20 декабря и до середины января мы будем проводить усиленный налоговый контроль за предприятиями общепита, за проведением всевозможных корпоративов. Сейчас в Симферополе нет общепитов, где после 20 декабря есть свободные места. Это большой соблазн для данной категории предприятий. Будем делать рейды в усиленном режиме, – цитирует Наздрачева РИА Новости Крым.

Руководитель крымского управления ФНС обратился к владельцам заведений общепита с просьбой, чтобы все наличные деньги, которые они получают от проведения праздничных корпоративов, проходили через кассовые аппараты.