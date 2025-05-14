Начался прием заявок на Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» — крупнейшее культурное событие страны. Оно пройдет на берегу Черного моря с 1 по 3 августа 2025 года и объединит в себе культурное наследие России с современным творчеством.
На три дня в одном месте объединятся пять основных направлений — театр, изобразительное искусство, музыка, кино и шоу, чтобы создать пространство, где творчество не знает границ.
Для участников выступят более 20 звёздных исполнителей и 300 авторских шоу. Организаторы подготовили неожиданные дуэты, арт-шествия, гастропространство и уличные спектакли.
Регистрация доступна для посетителей в возрасте от 18 до 35 лет. Оставить заявку можно по ссылке: https://tavrida.art/fest?utm_source=fest2025&utm_medium=start&utm_campaign=smm_tg
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: фестивали в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: фестивали в Крыму