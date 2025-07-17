Начните регистрацию недвижимости правильно — запишитесь на консультацию в Севреестр

Севреестр напоминает гражданам о возможности получить квалифицированную помощь перед подачей документов на государственный кадастровый учет и регистрацию прав. Еженедельно, по средам, специалисты ведомства проводят очные консультации для заявителей, которые позволяют заранее выявить возможные проблемы и избежать приостановок в оформлении недвижимости.

С начала 2025 года уже проведено 85 консультаций, в которых приняли участие около 300 севастопольцев. Специалисты отмечают, что большинство обращений связано с вопросами, возникающими при подготовке документов. Многие граждане сталкиваются с необходимостью повторного обращения из-за тех или иных ошибок, которые можно было бы избежать при предварительной консультации.

Часто причинами приостановки становятся отсутствие правоустанавливающих документов или предоставление не всех необходимых бумаг, предоставление копий вместо оригиналов, неточности в указании размера доли в праве собственности, несоблюдение нотариальной формы сделки, а также предоставление договоров с неясными условиями. Также встречаются случаи подачи документов, подписанных лицами без соответствующих полномочий, или отсутствие необходимых согласований и отказов, предусмотренных законодательством.

Мы настоятельно рекомендуем записаться на консультацию в Севреестр до подачи заявления. Это поможет избежать досадных ошибок, сэкономит время и позволит быстрее оформить права на недвижимость, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Артема Фадеева.

Консультации в Севреестре позволяют заранее уточнить перечень необходимых документов, проверить их соответствие требованиям закона, а также получить разъяснения по сложным вопросам, связанным с кадастровым учетом и регистрацией прав. В ходе личного приема специалисты также рассказывают о важности получения градостроительного плана земельного участка перед покупкой недвижимости — документа, который содержит информацию о допустимых границах застройки, градостроительных регламентах и возможных ограничениях.

Записаться на личный прием в Севреестр можно по телефону: +7(8692) 41-77-78.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу — с 09:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Также доступна запись через электронную приемную на официальном сайте организации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя