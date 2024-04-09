Над Черным морем сбита украинская ракета. Вероятнее всего, это была попытка удара по Севастополю

В течение прошедшей ночи средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БпЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей, а украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, — сообщили в Минобороны РФ.

Ночная работа ПВО была хорошо слышна в Севастополе.

Громкие звуки, которые были слышны в городе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Доверяйте только официальной информации, а не каналам, цель которых вызвать панику. В городе все спокойно, — написал ночью в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.