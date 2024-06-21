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Над ом и над акваторией Черного моря уничтожили и перехватили 70 БПЛА
фото: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Над Крымом и над акваторией Черного моря уничтожили и перехватили 70 БПЛА

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:14 21.06.2024

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 114 украинских беспилотников, в том числе 70 БПЛА над Крымом и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края и 1 беспилотник — над Волгоградской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА — над территорией Краснодарского края и 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны России. 

Также в Минобороны сообщили, что морская авиация Черноморского флота уничтожила в северо-западной части Черного моря шесть безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины.

В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины, — сказали там.

источник: ТАСС

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