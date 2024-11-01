Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Над регионами России за ночь перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА. Дюжина из них летела на Крым
актуально в республике
Над регионами России за ночь перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА. Дюжина из них летела на Крым
фото: © Александр Полегенько/ ТАСС

Над регионами России за ночь перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА. Дюжина из них летела на Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:51 01.11.2024

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области, — цитирует сообщение ТАСС

Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Украина

Крым и Украина
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.