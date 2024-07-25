Над регионами России за ночь сбили 11 украинских дронов, четыре из которых — над Крымом

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, — сообщили там.
источник: ТАСС
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