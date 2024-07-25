Над регионами России за ночь сбили 11 украинских дронов, четыре из которых — над Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за прошедшую ночь четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, — сообщили там. источник: ТАСС