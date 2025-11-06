Надо знать: за что могут оштрафовать владельцев домашних животных, рассказали юристы

В законе «Об ответственном обращении с животными» есть требования к содержанию домашних животных. При содержании питомцев владельцы должны соблюдать права и законные интересы соседей, говорит юрист Валерия Стародубова. Владельцы обязаны убирать за своими питомцами во время прогулки. В октябре 2025 года депутаты предложили обязать людей убирать за домашними животными в помещениях общего пользования.

Также правила содержания домашних животных регулируются Кодексом об административных правонарушениях. Нарушениями являются громкий собачий лай, несоблюдение правил уборки за домашними животными на общественных территориях, неприятный запах из квартиры, рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова.

Согласно ст. 6.3 и 6.4 КоАП РФ, за нарушение тишины и покоя граждан, превышение допустимых уровней шума в жилых домах, в том числе из-за лая собак, предусмотрен штраф от 500 рублей. Время, когда запрещено шуметь, в разных регионах отличается. В Москве шуметь нельзя с 23 до 7 часов, напомнила Стародубова. В столице за это нарушение предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей.

Если собака громко лает в дневное время, применяется статья 6.4 КоАП, положение о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. По этой же статье предусмотрена ответственность за запах из квартиры и экскременты во дворе.

Также действует статья 8.2 КоАП, предусматривающая ответственность за нарушение экологических требований. Штраф за нарушение правил содержания домашних животных в квартире достигает 3 тысяч рублей.

Помимо этого, есть нормы местного законодательства. К примеру, согласно статье 13.3 КоАП города Москвы, за громкий лай собак в дневное время владельца могут оштрафовать на сумму до 1 тыс. рублей, рассказала руководитель договорной, корпоративной и законотворческой практики бюро адвокатов «Де-юре» Елена Тимошенко.

