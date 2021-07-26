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Нагло и нелогично: в Крыму злоумышленники угнали авто, переставили номера, покатались и… сожгли
Фото: МЧС

Нагло и нелогично: в Крыму злоумышленники угнали авто, переставили номера, покатались и… сожгли

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:43 26.07.2021

В Крыму задержаны подозреваемых в краже автомобиля.

В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 47-летнего местного жителя, о том, что в дневное время неустановленные лица похитили его автомобиль ВАЗ 21144. Правоохранителям заявитель сообщил, что его припаркованный автомобиль находился под окнами его квартиры и мужчина спокойно ушел отдыхать.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Красногвардейского района, 32-х и 26-ти лет, ранее судимых за кражи, — сообщили в МВД по РК.

Оказалось, что во владении одного из подозреваемых имелся такой же автомобиль, такого же цвета, поэтому подозреваемые сняв со своего автомобиля регистрационные номера, установили их на похищенный автомобиль.

Покатавшись несколько дней на автомобиле потерпевшего, злоумышленники с целью сокрытия следов преступления, сожгли его на одном из полей Красногвардейского района.

Следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — отметили в полиции.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Нагло и нелогично: в Крыму злоумышленники угнали авто, переставили номера, покатались и… сожгли

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