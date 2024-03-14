ВСУ наносили удары по кораблям Черноморского флота России поставленными НАТО ракетами. Об этом 14 марта заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Данные сведения он озвучил на пресс-конференции, представляя ежегодный доклад о деятельности блока. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале НАТО.
По словам Столтенберга, указанные удары украинских войск наносились ракетами «Scalp» и «Storm Shadow». Он выразил мнение, что это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву.
Одного не сказал генсек НАТО – кому следующему будет поставлять «ракеты против России», когда Украина кончится. Но и без того прозвучавшее признание – аккурат для суда. Нового Нюрнберга.
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