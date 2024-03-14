Наглое и безнаказанное признание: ракеты НАТО били по кораблям Черноморского флота России

ВСУ наносили удары по кораблям Черноморского флота России поставленными НАТО ракетами. Об этом 14 марта заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Данные сведения он озвучил на пресс-конференции, представляя ежегодный доклад о деятельности блока. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале НАТО.

По словам Столтенберга, указанные удары украинских войск наносились ракетами «Scalp» и «Storm Shadow». Он выразил мнение, что это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву.

Одного не сказал генсек НАТО – кому следующему будет поставлять «ракеты против России», когда Украина кончится. Но и без того прозвучавшее признание – аккурат для суда. Нового Нюрнберга.