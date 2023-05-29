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Наглый разворот через две сплошные зафиксировал регистратор встречного авто. Запись отправили в ГИБДД Симферополя

Наглый разворот через две сплошные зафиксировал регистратор встречного авто. Запись отправили в ГИБДД Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:43 29.05.2023

Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя привлекли к административной ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Доказательством вины стала запись, размещенная в соцсетях.

Накануне в одной из социальных сетей Интернет-пользователи пожаловались на водителя автомобиля, который в Симферополе грубо нарушил Правила дорожного движения, — отметили в МВД по РК.

Установлено, что 20 мая, около 18 часов на улице Гагарина, в районе железнодорожного вокзала, водитель, управляя автомобилем «Mercedes», не выполнил требования Правил дорожного движения, а именно осуществил разворот через двойную сплошную линию разметки.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Симферополю установили правонарушителя. За рулем автомобиля находился 28-летний житель Ялты. За указанное нарушение мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 2 статьи 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей, — сообщили в МВД по РК.

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