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Награды нашли героев. ские спасатели удостоены медалей «За отвагу» и «За отвагу на пожаре»

Награды нашли героев. Крымские спасатели удостоены медалей «За отвагу» и «За отвагу на пожаре»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:46 17.11.2023

Сегодня, 17 ноября, глава МЧС России Александр Куренков вручил государственные награды личному составу подразделений чрезвычайного ведомства. Сотрудники отмечены за эффективную работу в спасательных операциях, оказание помощи населению при ЧС и спасение людей, в том числе в зоне СВО, а также в Турции и Сирии. Высокие награды получили 28 сотрудников ведомства, среди них крымские спасатели — двое сотрудников ГУ МЧС России по Республике Крым.

Медалью «За отвагу» награжден Станислав Саидов, начальник пиротехнической группы ГУ МЧС России по Республике Крым.

Медалью «За отвагу на пожаре» награжден Игорь Легкий, командир отделения пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Республике Крым.

Вы действовали решительно и профессионально при оказании помощи населению в зоне проведения специальной военной операции, при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в России и за рубежом. Ваши отношение к работе, стремление к совершенствованию, готовность к трудностям делают вас незаменимыми в нашей службе. Указом Президента Владимира Владимировича Путина ваши служебные и личные качества отмечены государственными наградами. Но главной вашей заслугой является то, что вы сделали для людей, которые нуждались в помощи и защите. Благодарю за службу, — отметил Министр ЧС России.

Награды нашли героев. Крымские спасатели удостоены медалей «За отвагу» и «За отвагу на пожаре»

 

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