Награждены лауреаты регионального конкурса «Лучшая педагогическая династия Севастополя»

В Севастополе состоялось мероприятие, посвященное чествованию семей, которые из поколения в поколение передают лучшие традиции педагогики. Конкурс прошел по инициативе департамента образования и науки и стал частью мероприятий в рамках Года семьи.

В Год семьи с особым чувством гордости и признательности мы награждаем семьи, хранящие верность образовательной деятельности. С 1 июля по 12 августа мы провели конкурс. Это был первый конкурс в истории города на лучшую педагогическую династию. Одиннадцать педагогических династий приняло участие в конкурсе. Очень сложно было их оценивать. Поэтому сегодня все они награждены грамотами департамента образования и науки и памятными призами. Самая большая по возрасту насчитывает 350 лет – это династия Ивановых-Сухоруковых. Надеюсь, в дальнейшем проведение этого конкурса станет нашей доброй традицией, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

В конкурсе могли участвовать семьи, в которых не менее трех поколений династии и общий педагогический стаж не менее 40 лет. Заявки поступили от 11 семей, каждая из которых представила историю своей династии. Было принято решение наградить всех конкурсантов. Династия Ивановых-Сухоруковых может считаться династией-рекордсменом. Общий педагогический стаж этой династии 350 лет. Быть учителем – это судьба семьи Пруцкова Дмитрия Гавриловича, четырех его сестер, одиннадцати детей, внуков и правнуков. С 2006 года глава династии – Сухорукова Маргарита Дмитриевна работает учителем-логопедом в детском саду № 131. Она победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России», лауреат премии губернатора «Лучший педагог Севастополя», удостоена почетного звания «Заслуженный работник образования города Севастополя».

В своей работе я руководствуюсь словами известного педагога всех времен и народов В.А. Сухомлинского: «Детство — важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира,– от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». Я очень люблю детей и уже 32 года я с ними, – отмечает Маргарита Сухорукова.

За сохранение и преумножение лучших педагогических традиций, высокий профессионализм, самоотверженную преданность профессии, многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения династии награждены грамотами департамента образования и науки и памятным знаком. Также династии вручается благодарственное письмо от отдела религиозного образования Симферопольской и Крымской епархии, благословение за преданность призванию учителя, личный и семейный вклад и усердные труды на ниве духовно-нравственного просвещения и образования подрастающего поколения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя