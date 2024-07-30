Накануне Дня ВМФ в Севастополе и Москве состоялся XIX теннисный турнир «Большая Бескозырка-2024»

Второй год подряд ветеранский теннисный турнир «Большая Бескозырка», который с 2006 года ежегодно проводится в Городе-Герое Севастополе депутатом Государственной Думы России Константином Затулиным и Институтом стран СНГ накануне Дня Военно-Морского флота России, прошел 26-27 июля одновременно на кортах теннисного клуба «Миндальная Роща» в Севастополе и на кортах Национального теннисного центра им. Самаранча в Москве.

Константин Затулин, председатель Оргкомитета, депутат Государственной Думы России, Почетный гражданин Республики Крым:

Ветеранский теннисный турнир «Большая Бескозырка» был задуман в годы украинского пленения Севастополя. Тогда сюда приезжали все настоящие друзья Крыма и Севастополя. Девизом этого турнира было «За тем, чтоб вдали от Крымской земли, о ней мы забыть не смогли». Чтобы в Крыму не забывали о России, а в России о Крыме. Крым и Севастополь в 2014 году вернулся в родную гавань, и девиз нашего турнира поменялся – «Мы вернулись домой в Севастополь родной». Сегодня, когда Севастополь под прицелом и подвергается опасности, мы считали своим долгом приехать, чтобы вместе с нашими друзьями, ветеранами Черноморского флота разделить радости и горести, теннис, хлеб и судьбу. Если кто-то спросит: «Зачем в тот момент, когда идет специальная военная операция, проводить турнир?», мы отвечаем: «Флаг турнирный, как и российский, однажды поднятый, опускаться не должен». Мы должны доказать, как бы и что бы нам не угрожало, что бы не происходило, мы своих не бросаем. Мы не дадим себя запугать. Победа будет за нами!

Сергей Аксенов, Глава Республики Крым:

Турнир многие годы объединяет представителей политической, военной, культурной элиты России. В этом празднике спорта принимают участие моряки Черноморского флота, ветераны, любители тенниса. Турнир проходил в Севастополе во время Третьей обороны города в 2014 году. Он проходит и сегодня, когда киевский режим пытается своими террористическими атаками запугать крымчан и севастопольцев. Но мы знаем, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Михаил Развожаев, Губернатор города Севастополя:

Сейчас в Севастополе непростая ситуация, в городе часто звучит сигнал воздушной тревоги, ВСУ атакуют наш город. Поэтому так важно сейчас не дать врагам нас запугать. Спортивные сражения несут сейчас особый смысл: мы не боимся! Ведь даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны в нашей стране проводились соревнования по большому теннису. Например, чемпионат Москвы в 1942 году, который показал всем, что несмотря на подошедшие совсем близко фашстские войска, город живёт полноценной жизнью. Каждый из вас, спортсменов-любителей, на самом деле вносит свой вклад в развитие государства.

В течение двух игровых дней около сотни участников в Москве и Севастополе боролись за победу в парном разряде. На кортах встретились моряки, офицеры, генералы и адмиралы, летчики-космонавты Советского Союза и Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, ученые и предприниматели из Севастополя, Крыма, Москвы, Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону, Тольятти, Петропавловска-Камчатского и др. городов России. Турнир приветствовали Дмитрий Фаддеев, генерал армии, председатель теннисного клуба ветеранов Службы внешней разведки, Александр Иванченков, Дважды Герой Советского Союз, летчик-космонавт СССР, президент теннисного клуба летчиков-космонавтов им. Ю.С. Гагарина, Татьяна Лобач, депутат Государственной Думы от Севастополя, Владимир Лазарев, вице-президент Федерации тенниса России, Александр Гринкевич, контр-адмирал, начальник ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, протоиерей Сергий Халюта, Благочинный Севастопольского округа и другие.

По итогам упорной борьбы чемпионами в Севастополе стала московско-севастопольская пара Денис Романов, заместитель генерального директора спортивно-оздоровительного комплекса «Солонцово», и депутат Государственной Думы Татьяна Лобач, которая шла к этой победе десять лет, участвуя в турнирах «Большая Бескозырка» с 2014 года. Второе место завоевали победители прошлого года – севастопольцы Андрей Коротков и Алексей Подковыров. На третью ступень пьедестала поднялись Сергей Чесняк из Москвы и Олег Лежнев из Севастополя.

В Москве победили летчик-космонавт РФ, Герой России Сергей Залетин и президент Федерации тенниса Республики Мордовия Николай Калиниченко. Серебро у заведующего кафедрой вычислительной математики филиала МГУ в г. Севастополе Владимира Ежова и главы ЗАО «Русская холдинговая компания» Александра Рязанова. Третьими стали Герой России, летчик-космонавт Сергей Трещев и начальник отдела ОАО ОПК «Рособоронпром» Вадим Усович.

Накануне Дня Военно-Морского флота Российской Федерации Константин Затулин и группа участников турнира по устоявшейся традиции возложила в Севастополе цветы к памятникам Казарскому, Екатерине Великой и к Вечному огню. В День Крещения Руси 28 июля по приглашению Владыки Тихона, Митрополита Симферопольского и Крымского и Губернатора города Севастополя Михаила Развожаева Константин Затулин вместе с Дважды Героем Советского Союз, летчиком-космонавтом СССР Александром Иванченковым принял участие в торжественном открытии грандиозного музейно-храмового комплекса «Новых Херсонес».

Юбилейный XX турнир «Большая Бескозырка» состоится в 2025 году в Севастополе накануне Дня ВМФ России.

источник: пресс-служба Константина Затулина и Института стран СНГ в городе Севастополе

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