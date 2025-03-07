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Накануне Международного женского дня Сергей Аксёнов отметил крымчанок заслуженными наградами
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Накануне Международного женского дня Сергей Аксёнов отметил крымчанок заслуженными наградами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 07.03.2025

Глава Республики Крым вручил заслуженные награды жительницам республики накануне Международного женского дня. Сергей Аксёнов поздравил крымчанок с наступающим праздником, подчеркнув, что успех любого мужчины во многом зависит от поддержки и веры его мудрой женщины.

Сегодня, в условиях специальной военной операции, когда мужчины решают нестандартные задачи, ваши поддержка и помощь особенно важны и ценны. При этом, конечно, и женщинам приходится принимать нестандартные решения, особенно проходящим службу в составе медицинских или иных подразделений. Особые слова благодарности и уважения также тем женщинам, которые по зову сердца занимаются добровольческой деятельностью, выезжают к бойцам на фронт, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, женщины вносят большой вклад в развитие республики.

Женщины во многом более внимательны, терпеливы, ответственны. В самых разных отраслях достигают более высоких и эффективных результатов, это свойственно женскому характеру. Спасибо вам за труд, за неиссякаемую энергию. Спасибо, что вы есть, что делаете нашу жизнь лучше, – отмечает Глава Крыма.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с Международным женским днем Сергей Аксёнов вручил крымчанкам награды: медаль «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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