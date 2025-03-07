Накануне Международного женского дня Сергей Аксёнов отметил крымчанок заслуженными наградами

Сегодня, в условиях специальной военной операции, когда мужчины решают нестандартные задачи, ваши поддержка и помощь особенно важны и ценны. При этом, конечно, и женщинам приходится принимать нестандартные решения, особенно проходящим службу в составе медицинских или иных подразделений. Особые слова благодарности и уважения также тем женщинам, которые по зову сердца занимаются добровольческой деятельностью, выезжают к бойцам на фронт, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.