Накануне выборов крымчан предупреждают: нарушителей выборного законодательства ждёт наказание

Напомним, 19 сентября в России — единый день голосования. Одновременно с выборами депутатов в Госдуму пройдут прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах за кандидатов на высший административный пост будут голосовать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов, а также муниципальные выборы и референдумы. В связи с этим специалисты напоминают: глава 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) устанавливает ответственность за нарушение законодательства на разных стадиях избирательного процесса.

Так, статьями 5.1, 5.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников референдума, за нарушение порядка представления сведений об избирателях, участниках референдума. Ответственность за нарушение указанных требований предусмотрена в виде административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей и административного штрафа для должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей соответственно.

со списком избирателей, участников референдума, за нарушение порядка представления сведений об избирателях, участниках референдума. Ответственность за нарушение указанных требований предусмотрена в виде административного и административного штрафа соответственно. За нарушение законодательства на стадии предвыборной агитации ответственность предусмотрена статьями 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15.

Согласно статьи 5.10 КоАП РФ предвыборная агитация , агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах , где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 000 до 20 000рублей ; на должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах законодательством о выборах и референдумах, влечет наложение административного ; Ответственность за использование незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной кампании, незаконное финансирование избирательной кампании в силу положений статей 5.18 и 5.19 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 000 до 25 000 рублей ; на должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей ; на юридических лиц — от 300 000 до 1 000 000 рублей , и наложение административного штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения на граждан в размере от 20 000 до 25 000 рублей; на должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей соответственно.

при финансировании избирательной кампании, незаконное финансирование избирательной кампании в силу положений статей 5.18 и 5.19 КоАП РФ влечет наложение административного ; ; , в размере от 20 000 до 25 000 рублей; на — от 30 000 до 40 000 рублей; — от 100 000 до 200 000 рублей соответственно. Также Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах (ст.5.16), непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов (ст. 5.25), использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума (ст.5.45), подделка подписей избирателей, участников референдума (ст.5.46) и др.

Уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах предусмотрена статьями 141, 141.1, 142, 142.1, 142.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. И, наконец: за фальсификацию итогов голосования, согласно статье 142.1 УК РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.