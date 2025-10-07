Прямо сейчас:
Наказание всё равно найдёт: крымчанин предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении 2014 года

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:43 07.10.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя поселка Нижнегорский, обвиняемого в разбойном нападении с применением предметов, используемых в качестве оружия и незаконном проникновении в помещение с применением насилия, опасного для здоровья (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что утром 3 мая 2014 года двое мужчин в масках, вооружившись деревянными палками, проникли на автозаправочную станцию поселка Нижнегорского. Сообщники нанесли удары двум сотрудникам заправки, похитили денежные средства из кассы и скрылись с места преступления. В рамках расследования преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами вновь были изучены обстоятельства совершенного преступления и изъятые на месте вещественные доказательства. На обнаруженных колготах, использованных фигурантами в качестве масок, обнаружен геном одного из подозреваемых, который был поставлен на соответствующий учет. В результате ДНК-образец, переданный на исследование по другому преступлению, совпал с обнаруженным в 2014 году, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ходе следствия проведены все необходимые следственные действия и экспертизы, подтвердившие причастность мужчины к особо тяжкому преступлению. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант полностью признал, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Следствие по уголовному делу в отношении подельника продолжается.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю 

