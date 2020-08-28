Наконец-то: в Севастополе определен подрядчик строительства КОС «Южные». Кто? Не говорят

О том, подрядчик строительства КОС «Южные» определён, в эфире телеканала «СТВ» заявил врио Губернатора города Михаил Развожаев.

По КОС «Южные» работы начались. Мы сейчас получили скорректированную госпрограмму. В настоящее время проводится большая бюрократическая работа. Может, не так быстро, как бы мне хотелось, но она проводится. Сейчас мы должны получить деньги – лимиты, чтобы заключить контракт. Подрядчик определен, но из-за соображений корректности, поскольку контракт еще не заключен, я его назвать пока не могу, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

По словам врио Губернатора Севастополя, сейчас проводится сложная и кропотливая работа в рамках заключения контракта.

Уточняются все технические задания, выверяется каждая строчка. Это большая юридическая работа, много нюансов. Кроме того, скажу по секрету, уже сейчас проводятся дополнительные изыскания, заказанные будущим подрядчиком. Непонятно с каким качеством были сделаны изыскания прошлым подрядчиком. А это очень важный вопрос – грунты и так далее, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Врио Губернатора Севастополя пообещал, что после того как будет заключен контракт с подрядчиком, площадка и детали проекта будут представлены журналистам.

Чтобы проект увидели жители, — заявил Михаил Развожаев.

Напомним, Севастополь имеет право самостоятельно определять единственного поставщика при реализации стратегических проектов.