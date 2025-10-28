Налогоплательщикам Севастополя напомнили о сроках уплаты имущественных налогов и новом механизме взыскания налогового долга

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Анна Минкина напомнила слушателям, что в состав налоговых уведомлений входят суммы начислений по земельному и транспортному налогам, а также по налогу на доходы физических лиц (в случае если налог не удержан налоговым агентом), налогу по процентным доходам от вкладов в банках и налогу на имущество физических лиц.

Спикер сообщила, что налогоплательщики уже получили налоговые уведомления, большинство которых направлены через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или через портал государственных услуг.

Она уточнила, что при неполучении налогового уведомления плательщику целесообразно обратиться любым удобным для него способом: лично в налоговую службу , через МФЦ либо направить письменный запрос через сервисы ФНС .

Анна Минкина напомнила, что уведомления налогоплательщикам не направляются при наличии льготы, которая полностью освобождает владельца от уплаты налога, а также если общая сумма налогов в уведомлении составляет менее 300 рублей.

Уплатить суммы, указанные в налоговом уведомлении необходимо не позднее 1 декабря 2025 года. Гражданам доступны различные варианты уплаты налогов, например, через « Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц », на сайте ФНС в разделе «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также через QR-код, размещенный на уведомлении. Оплату можно осуществить через банковские учреждения, указав реквизиты платежа или УИН, размещенный в уведомлении.

В ходе вебинара Анна Минкина осветила вопросы, которые наиболее часто задают налогоплательщики, и уточнила, что с информацией обо всех аспектах уплаты имущественных налогов можно ознакомиться онлайн на промостранице сайта ФНС России «Налоговое уведомление 2025 года» .

В ходе вебинара выступил начальник отдела проектного управления долгом и урегулирования задолженности физических лиц Андрей Яковлев, который остановился на новациях законодательства по внесудебному взысканию налогового долга.

С 1 ноября 2025 года вступают в силу изменения налогового законодательства, которые вводят новые правила взыскания задолженности с физических лиц во внесудебном порядке. Теперь налоговые органы вправе взыскать налоговую задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо и гражданин не исполнил требование об уплате. Основное правило внесудебного порядка взыскания ориентировано на защиту прав и интересов налогоплательщиков, а именно — взыскание проводится только в отношении бесспорных сумм задолженности.

Андрей Яковлев отметил, что с целью адаптации к новому законодательству, разработаны переходные положения для взыскания задолженности, образовавшейся до и после 1 ноября 2025 года, обеспечивающие плавный переход к новому механизму. Он уточнил, что всем физическим лицам, имеющим задолженность на момент введения нового закона, будет направлено специальное «Информационное сообщение» через единый портал государственных и муниципальных услуг, чтобы предупредить должников о наличии отрицательного сальдо.

Андрей Яковлев описал алгоритм действий гражданина, получившего информационное сообщение, и уточнил, что в случае несогласия с суммами долга, при наличии оснований, необходимо направить заявление о перерасчете налога в течение 30 рабочих дней с даты формирования сообщения. На время рассмотрения заявления взыскание спорной задолженности приостанавливается. В течение 30 рабочих дней будет принято решение либо о перерасчете ранее начисленного налога, либо об отказе в перерасчете при отсутствии на то оснований. В отдельных случаях налоговый орган может продлить срок рассмотрения не более чем на 30 дней.

С записью вебинара можно ознакомиться на официальной странице сообщества «УФНС России по г. Севастополю» .

