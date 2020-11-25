Налогоплательщикам Севастополя платежи в бюджет необходимо направлять по новым реквизитам

C 23 ноября Управление налоговой службы по г. Севастополю работает в новом формате.

В рамках проведения организационно-штатных мероприятий с 23 ноября 2020 года, ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя, Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю, ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя прекратили свою деятельность путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по г. Севастополю (код налогового органа 9200), — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории г. Севастополя, подлежат зачислению на следующие реквизиты:

При заполнении платежных поручений необходимо правильно заполнять реквизит «Получатель» платежа: 7707830464/920401001 УФК по г. Севастополю (УФНС России по г. Севастополю).

Прием налогоплательщиков планируется осуществлять по прежним адресам:

ул. Пролетарская, 24;

ул. Героев Севастополя, 74;

ул. Кулакова, 37.

Прием налогоплательщиков по адресу: 7-го Ноября, д. 3 осуществляться не будет.

Управление обращает внимание, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой временно, до 04 декабря, прием налогоплательщиков по адресу: ул. Кулакова, 37 осуществляться не будет.

Прием в операционных залах осуществляется с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед. По вторникам и четвергам с 9:00 до 20:00.

Напоминаем, что получить государственные услуги Федеральной налоговой службы можно также в Государственном автономном учреждении «Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе». Адреса, график работы, контактные телефоны МФЦ размещены на официальном сайте учреждения: https://mfc92.ru/mfc/ .