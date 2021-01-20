Налоговая служба: севастопольцам для получения льгот по налогам необходимо подать заявление

В Налоговой службе Севастополя напоминают: при уплате имущественных налогов граждане могут получить налоговые льготы. Для того, чтобы воспользоваться своим правом, «льготникам» необходимо подать заявление.

Напомним, что имущественные налоги физическим лицам исчисляют налоговые органы, которые формируют налоговое уведомление, содержащее такие данные как сумму налога, объект налогообложения, налоговую базу и срок уплаты налога. В целях корректного проведения массового расчета налогоплательщики, имеющие право на льготу, могут предоставить заявление и документы, подтверждающие ее применение, сделать это необходимо в 1 квартале 2021 года. Такая необходимость связана с обязательным учетом льгот на при формировании налоговых уведомлений, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Физические лица, подпадающие под категорию лиц, в отношении которых предусмотрена льгота, могут обратиться в налоговые органы Севастополя с заявлением по установленной форме. Сделать это можно несколькими способами.

Наиболее простой – через интернет — сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» . Сервис позволяет не только своевременно оплачивать налоги и отслеживать задолженность, но и обращаться в ФНС России, не выходя из дома.

Для получения доступа достаточно обратиться в любой операционные залы Управления, расположенные по адресам:

ул. Пролетарская, 24;

ул. Героев Севастополя, 74;

ул. Кулакова, 37.

Пользователя сайта www.gosuslugi.ru могут получить доступ к сервису по логину и паролю портала государственных услуг.

Заявление на предоставление льготы можно подать также путем личного обращения в налоговый орган по указанным выше адресам, а также в МФЦ или направить по почте.

Обращаем ваше внимание, что в случае, если заявление о предоставлении льготы было подано ранее и в нем указан бессрочный период действия основания для применения льготы, то повторное предоставление заявления не требуется. Также стоит отметить, что во избежание некорректных начислений, заявление желательно направить до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2020 год, то есть до 1 мая 2021 года.

Со ставками налогов и льготами, действующими на территории г.Севастополя, можно ознакомиться воспользовавшись сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».